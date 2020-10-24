Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

24.10.2020 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah Aliyev Kardeşimle görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah Aliyev Kardeşimle görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar." dedi.

Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklara doğru yürüdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canlandı, böyle canlanıyor." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Kayseri teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kayseri'nin ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'ime sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsena ediyorum. Kayseri, asaletiyle cesaretiyle çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor. Evet bu şehirle Erciyes gibi ak alnıyla, Erciyes gibi dik başıyla iftihar ediyoruz. Bu şehrin dertlilere deva, hastalara şifa vesilesiyle medeniyet coğrafyamızı ilmik ilmik işleyen Mimar Sinan ile iftihar ediyoruz. Bu şehrin 'hak yoluna gidenlerin asa olsam ellerine' diyen şairleriyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin her köşesinde bir ilim ocağı tutuşturan, bu ocağı en zor şartlarda bile söndürmeyen alimleriyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin, 'bu cihan erlerin meydanıdır' diyen Kadıburhanettin'i ile iftihar ediyoruz."

"Çalışkanlık Kayserilinin hamurunda var"

Aşık Seyrani'nin "Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete kadar sökülmezmiş" sözlerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim Kayseri ile gönül bağımız da işte böyledir. Kayseri, her ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı, Kayseri, yapılan her seçimde bizi sandıkta zirveye taşıdı. Kayseri, girdiğimiz her mücadelede en küçük bir tereddüt göstermeden önüne arkasına sağına soluna bakmadan yanımızda yer aldı. Kayseri, maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten asla çekinmedi. Biz de bugüne kadar Kayseri'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik, Kayserilinin hamurunda zaten var. Kabiliyetleri destek ve teşviklerle zenginleştirerek Anadolu'nun ortasında dünya çapında özgün bir kalkınma modelini hayata geçirdik.

Nitekim Kayseri'de geçtiğimiz yıl 1 milyar 800 milyon lirayı bulan, bir önceki yıl 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan yatırımların resmi açılışlarını yaptık. Bugün de kongremizin ardından Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen, yaklaşık 800 konut, 55 iş yeri ve sosyal donatılarının açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bu bölgelerdeki dönüşüm tamamlandığında şehrimiz toplamda 9 bin yeni konuta da sahip olacak."

Kayseri'de belediyeler ve TOKİ vasıtasıyla 20 yıldır devam ettirdikleri çalışmalarda bugüne kadar 100 bin konutu dönüştürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Kayseri, gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Özel sektörümüz, zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizatihi kendisi Türkiye sınırlarını aşarak, dünya çapında bir marka, bir değer haline gelmiştir." dedi.

Kayseri'nin, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin, 2053 vizyonunun da sancaktarlığını yapacağına inandığını söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin bu süreçte tarihi bir dönüm noktası işlevi göreceğini belirtti.

Büyükşehir bazında ilk kongresinin de Kayseri'de yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nin yapılacağını hatırlattı.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi         
15:14
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
15:01
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama         
13:37
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamaz Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamaz         
13:13
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
2 kamyon dolusu çöple yaşayan 81 yaşındaki Elif ninenin koronavirüs testi pozitif çıktı 2 kamyon dolusu çöple yaşayan 81 yaşındaki Elif ninenin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:15
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei