Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı
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- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti...
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması
Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun'daki belediye başkan adaylarını tanıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:14 Kaynak: AA
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