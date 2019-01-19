Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı

1 saat önce

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı, System.String[]
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması
Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun'daki belediye başkan adaylarını tanıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:14 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Samsun, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 22:39:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]