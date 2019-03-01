Cumhurbaşkanı Erdoğan Babaocağı Güneysu'da
51 dakika önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Mitingi sonrasında hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile geçtiği sahil ilçesi Arhavi'den helikopterle baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Artvin
Mitingi sonrasında hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile geçtiği sahil ilçesi Arhavi
'den helikopterle baba ocağı Rize
'nin Güneysu
ilçesine geldi.
20.30 sıralarında helikopterle Güneysu İlçe Stadı'na gelen Erdoğan, buradan partisine ait otobüsle ilçe merkezine geldi. İlçe merkezinde hemşehrileri tarafından karşılanan Erdoğan, burada otobüs içerisinde kısa bir konuşma yaparak "Güneysu'da rekorlara alışmıştık. İnşallah 31 Mart'ta da Güneysu'da bu rekoru kırmaya hazırmıyız?" diyerek hemşehrilerinden yeni bir rekor beklediğini söyledi. Erdoğan, yarın Rize ve Trabzon
'da mitingleri olduğunu, yarın akşam Trabzon dönüşü tekrar Güneysu'ya geleceğini, ardından Pazar günü Rize'den ayrılarak gün boyu Ordu
ve Samsun
'da olacağını belirtti.
Erdoğan, kısa konuşmasının ardından hemşehrilerine bez torbalarda çay hediye ederken, birkaç bayanın otobüsün içinde taleplerini dinleyerek ardından Merkez
mahallesindeki evine geçti. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:04 Kaynak: İHA
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