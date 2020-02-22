Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'un kurtuluş gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'un kurtuluş gününü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'un kurtuluş gününü kutladı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'un kurtuluş gününü kutladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye kutlama mesajı gönderdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bayburt ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.


İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlılarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.


Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.


Bu inançla istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayburt'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." - BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan, Hükmü Pekmezci, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:20 Kaynak: İHA
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