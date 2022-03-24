Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

24.03.2022 20:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ikili temasların ardından "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ikili temasların ardından "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'den ayrıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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