Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne Katıldı
37 dakika önce
- Törene katılanlardan görüntü İstiklal Marşı'nın söylenmesi Bilkent Şehir Hastanesi tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:56 Kaynak: AA
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