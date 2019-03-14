Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne Katıldı

37 dakika önce

- Törene katılanlardan görüntü İstiklal Marşı'nın söylenmesi Bilkent Şehir Hastanesi tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

- Törene katılanlardan görüntü
İstiklal Marşı'nın söylenmesi
Bilkent Şehir Hastanesi tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Kınay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Saray'a Gitmem, Halka Açık Yerlerde Görüşürüm! Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]