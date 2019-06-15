Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

2 saat önce

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü, System.String[]
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:15 Kaynak: DHA
Asya, Tacikistan, Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Dünya
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