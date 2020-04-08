Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:08 Kaynak: AA
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