Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı"

24.06.2022 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı"

Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyon merkezine gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın...

Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyon merkezine gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

YORUMLAR
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına... Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına... Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.' Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.' Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı" - Son Dakika
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