Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.'

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı' - Son Dakika

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