Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyon merkezine gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı' - Son Dakika