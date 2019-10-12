Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
(İHA)
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