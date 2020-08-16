Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti. Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gitti. Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çamlıhemşin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı - Son Dakika

Son Dakika

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