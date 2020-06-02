Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başsağlığı telefonu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Erdoğan ayrıca, Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.