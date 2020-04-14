Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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