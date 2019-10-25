Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergiye dava
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları da yetkilidir. O nedenle Fransa'da yayınlanan bir dergide Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle suç duyurunda bulunduk" açıklamasını yaptı.
(İHA)
Kilosu 700 TL'den satılan salep, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gönderiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "etnik temizlik" iftirasını atan dergiye suç duyurusu Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanının sırrı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi