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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergiye dava

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergiye dava, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları da yetkilidir. O nedenle Fransa'da yayınlanan bir dergide Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle suç duyurunda bulunduk" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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