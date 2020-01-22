Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Toprak Dede" için taziye telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Toprak Dede" için taziye telefonu

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Hayrettin Karaca, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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