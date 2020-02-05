Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosundaki çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosundaki çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Ben onu Yunanistan olarak görmüyorum. Onu sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a yönelik soru üzerine Erdoğan, "Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz. Biz kalkıp bir ülkenin, milletin bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulunmayız. Cevabımızı çok daha farklı bir şekilde veririz. Bunu siyasette veririz, askeri mücadelemizde, ekonomide, ticarette, turizmde veririz ama her şeyden önce mesela bu sene bir Kardak krizi yaşanmamıştır. Niye? Ortaya koyduğumuz tavırlarla. Kardak'ta bundan önce olduğu gibi bir hareket olursa cevabımız farklı olur dedik. Ama Kardak'ta Yunanistan tarafından herhangi bir şey olmazsa bizim tarafımızdan da herhangi bir şeyin olmadığını göreceksiniz. Savunma Bakanım bugün büyük ihtimalle Yunanistan Savunma Bakanını arayarak kendisine teşekkür edecekti. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bu süreç Kardak ve diğer adalar olmak üzere devam etsin diye. Olması gereken bu ama parlamentodaki çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Ben onu Yunanistan olarak görmüyorum. Onu sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum. Dolayısıyla çok fazla oraya vakit ayırmaya gerek yoktu" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
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