Dünya Kupası finali sonrası Macron'a ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası alkış tufanı koptu

Son seçim anketinde "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" diye soruldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmiş ve bu karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birlikte izlemişti. İki liderin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Erzurum'da gençlerle buluşan, Fransa'nın yenilgisi sonrası Macron'u nasıl teselli ettiğini anlattı.

"ARJANTİN İYİ OYNADI KAZANDI MACRON, ÜZÜLME"

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçı Macron ile birlikte izlediğini hatırlatan bir genç, "Macron'u nasıl teselli ettiniz" diye sordu. Erdoğan ise "Arjantin iyi oynadı kazandı Macron, üzülme" dediğini ifade etti.

"ARJANTİN GERÇEKTEN MUHTEŞEMDİ"

Bu sözler sonrası salonda alkış tufanı koparken Erdoğan, sözlerine şu sözlerle devam etti: "Fakat tabii penaltılarda da Arjantin gerçekten muhteşemdi. Fakat yani Messi o yaşına rağmen, yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor. Yaş 23, Messi 34. Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu"