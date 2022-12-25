Dünya Kupası finali sonrası Macron'a ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası alkış tufanı koptu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmiş ve bu karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birlikte izlemişti. İki liderin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Erzurum'da gençlerle buluşan, Fransa'nın yenilgisi sonrası Macron'u nasıl teselli ettiğini anlattı.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçı Macron ile birlikte izlediğini hatırlatan bir genç, "Macron'u nasıl teselli ettiniz" diye sordu. Erdoğan ise "Arjantin iyi oynadı kazandı Macron, üzülme" dediğini ifade etti.
Bu sözler sonrası salonda alkış tufanı koparken Erdoğan, sözlerine şu sözlerle devam etti: "Fakat tabii penaltılarda da Arjantin gerçekten muhteşemdi. Fakat yani Messi o yaşına rağmen, yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor. Yaş 23, Messi 34. Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu"
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