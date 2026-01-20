CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESKİ NBA OYUNCUSU SHAQUİLLE O'NEAL İLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESKİ NBA OYUNCUSU SHAQUİLLE O'NEAL İLE BİR ARAYA GELDİ

20.01.2026 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Birlikte parkeye çıkan Erdoğan ve O'Neal, serbest atışların ardından basketbol topu imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlara ait fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

2- ESENLER'DE İETT OTOBÜSÜ OTOPARKTAKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Emre KURT/ Esenler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü hızla otoparka girerek araçlara çarptı. Kazada çok sayıda araç hasar aldı.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilk önce kaldırıma çıktı ardından, yol kenarındaki otopark ve oto yıkamacıya çarptı. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

