Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla Huber Köşkü'nden telekonferans yoluyla bir araya geldiği gençlerle sohbet eden Erdoğan'a seslenen ve 2020 Olimpiyat oyunlarına hazırlandığını belirten milli sporcu İlke Özyüksel, pandemi sürecinde olimpiyatlara hazırlanma şansı verildiği için teşekkür etti.

Özyüksel, tütün kullanımının yıkıcı etkilerinden korunmak için toplumsal bilinç oluşturmak gerektiğini, spor merkezlerinin bahçelerinde de sigara kullanımının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özyüksel'e teşekkürlerini ileterek, "Bütün bu tesislerde inşallah sizlerin bu kazandığınız şampiyonlukları daha da artırarak devam ettirmeniz için biz de bu tesislerimizi artırarak devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu şampiyonluklar ülkemizde tüm milletimizin iftihar vesilesi olacaktır. Sizi kutluyorum." karşılığını verdi.

Dr. Elif Bademci de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede atılan etkin ve kararlı adımları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Acil serviste aktif olarak görev alan bir hekim olarak tütün ürünlerinin halk üzerindeki yıkıcı etkilerini uzun zamandır gözlemlediğini bildiren Bademci, "Her gün dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise 121 bin kişi tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor." dedi.

Erdoğan da "Ben de Elif sana çok çok teşekkür ediyorum verdiğin bu mücadele sebebiyle. Hamdolsun çocukluğumdan bu yana hiç sigarayla aram olmadı. Hep sigaraya karşı mücadele ettim. ve karşımda da böyle bir gençliği gördüğüm için ayrıca iftihar ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu mücadeleyi kararlı bir şekilde beraber sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Artistik Jimnastik Milli Takım Sporcusu Ferhat Arıcan ise sporu gençlerin tamamına yaymak gerektiğini belirterek, "Bu şekilde hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş, hem de ülkemizde spor yapma bilinci yüksek genç nesiller yetiştirme imkanı buluruz." dedi.

Arıcan'a cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet Ferhat aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Ben de sizleri kutluyorum. Değişik alanlarda hazırladığımız fiziki mekanları çok iyi değerlendirmek suretiyle sporu daha da teşvik etmemiz ve bununla birlikte de yarınlara yürümemiz lazım. Kutluyorum ve gelecekteki yarışmalarda sizlerin başarılarınızı bekliyorum." diye konuştu.

Serbest Dalış Sporcusu Şahika Ercümen, "Pek çok deniz yüzeyi ve su altı çalışmalarında sigara izmariti en fazla karşılaştığım atıklar arasında. İnsan yaşamayan Antarktika Kıtası'nda yaptığım dalışta bile sigara izmaritine rastladım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şahika aslında tütünün ne olduğunu, tütünün insan vücudundaki zararları en iyi bilen, en iyi yaşayanlardan bir tanesi. Zira en iyi dalış yapan sporcularımızdan da olması hasebiyle gerçekten bu dalışlarda insanın solunum noktasındaki ihtiyacını en iyi yaşayanlardan bir tanesi. Böyle bir sigara alışkanlığı falan olsa dalışları yapmak da mümkün değil. Öyle mi Şahika? Bütün gençlere örnek. Şahika ablaları, kardeşleri nasıl sigarayı içmemek suretiyle zinde bir vücuda sahipse bu da onlar için çok çok önemli bir örnek. Sigara içen kendini bitirir ve yitirir. Ama içmeyen de sağlık bulur." şeklinde konuştu.

"Okullara yakın ciddi kısıtlama yasakları almanın arifesindeyiz"

Dr. Muhammed Keskin'in 18 yaş sınırı denetimlerinin daha iyi yapılması ve okula yakın sigara satışının yasaklanmasının önemini vurgulaması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben çok teşekkür ediyorum. Kardiyolojide sizler bu hastalarımızın, hele hele kalp cerrahisinde ameliyatı yaptığınız zaman o kalpteki durumun ne olduğunu çok daha yakından görüyorsunuz. Nikotinleri çok daha yakından görüyorsunuz. Akciğer'de bu nikotinler çok daha açık, şeffaf olarak gözüküyor. İnşallah okullara yakın mahallerden tutunuz, kafelere vesaire yönelik olarak da ciddi bir kısıtlama yasaklama... Bu tür kararları almanın arifesindeyiz."

Öğretim Görevlisi Duygu Yılmaz da doğaya atılan plastiklerin zararlarını azaltmak için dünyada ilk olan zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimi yapan bir mühendis olarak kendini tanıttı.

Yılmaz'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de özellikle Duygu kardeşim bu açıklamalarınız ve üzerinde yaptığınız çalışmalar hele hele zeytin çekirdeği atığından böyle bir çalışmanın yapılması ve KADEM inovasyonunda aldığınız ödül, ama bundan sonraki süreçte de yine Tuğba Hanım ile yapacağınız müşterek çalışmalarla inşallah bu adımları birlikte atma şansını yakalarız." değerlendirmesini yaptı.

Doğa Can Coşar'ın sigara kullanmayan gençlerin en temel hakkı olan yaşama hakkını savunduklarını belirtmesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerle beraber bu mücadeleyi yürüteceğiz. Çünkü, biz gençliğimizin Allah göstermesin bu sigara belasıyla, alkol belasıyla birçok sıkıntılar yaşayarak ölmesini istemiyoruz. Biz, onların bu hayatı en güzel şekilde yaşamasını istiyoruz. Onların yanındayız ve onlarla beraber bu yolu yürümek istiyoruz. Onun için bu mücadeleyi siz gençlerimizle beraber sürdürelim diyoruz. Sürdürürsek bu başarıyı yakalarız."

Furkan Kasap, tütün endüstrisi tarafından her dönem çeşitli oyunlarla özellikle gençlere ve çocuklara sigara kullanımının zararsız gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

Kasap'a teşekkür eden Erdoğan, "Bu gençlerimizi beraber inşallah düştükleri bu girdaptan kurtaracağız. Onların kurtuluşu inanıyorum ki ayrıca bu milletin dirilişi olacaktır." dedi.

Uzman diyetisyen Mücahit Muslu'nun, dünya genelinde 821 milyon insanın kronik açlık çektiğini ve bundan en çok etkilenenlerin de 5 yaş altı çocuklar ve anneleri olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, Muslu'nun yaklaşım tarzını takdir ettiğini, hep birlikte mücadele edilerek bu yapılan görüşmelerin gençlerin geleceğine yönelik çok daha anlamlı yol gösterme atılımı olacağını vurguladı.

Astım hastası olan Yasemin Zengin, böyle bir konuşmaya önem verdiği için bu programda olduğunu söyleyerek, kendisinin yerine Funda Atabaş adlı arkadaşının konuşacağını ifade etti.

Zengin'e teşekkür eden Erdoğan, kendisine Allah'tan şifa dileklerinde bulundu.

Zengin'in mesajını ileten Atabaş, "Benim değinmek istediğim konu okul önlerinde ve hastane önlerinde sigara içilmesi. Ders aralarında, okul çıkışlarında okul görevlilerinin, velilerin öğrencilerin görebileceği alanlarda sigara içmeleri, öğrencilere kötü birer rol model oluyor ve onların erken yaşta sigara ile tanışmalarına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Funda ile aynı düşüncede olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dolayısıyla bunu da inşallah başaracağız. Bu konuda çalışmalarımız var, İçişleri Bakanlığımızın çok kararlı duruşu var, bunları da aşacağız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)