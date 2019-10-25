Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. 2 saati aşan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Saat 14.45'te başlayan görüşme 16.55'te sona erdi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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