Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Gecenizi tebrik ediyorum"

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Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım

(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi

Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var