Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Gecenizi tebrik ediyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:30 Kaynak: AA
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