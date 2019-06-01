Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Gecenizi tebrik ediyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Gecenizi tebrik ediyorum"

1 saat önce

- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı Kur 'an-ı Kerim tilaveti Vatandaşlardan detaylar Nihat Hatipoğlu'nun konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı...

- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
Kur 'an-ı Kerim tilaveti
Vatandaşlardan detaylar
Nihat Hatipoğlu'nun konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir Gecenizi tebrik ediyorum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:30 Kaynak: AA
Esenler, Türkiye, Nihat Hatipoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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