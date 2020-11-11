Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar

11.11.2020 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar, System.String[]

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar" dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan çevre konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Esnafın malını mülkünü yağmalayanlar koro halinde fidan dikimi programımızı eleştirmeye kalktı. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

"HER İDDİADA OLDUĞU GİBİ BUNDA DA ÇUVALLADILAR"

Bu güruh destek vermek yerine Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar. Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanlar bu yıl boy verdi filiz verdi.

"FİDAN DİKME SEFERBERLİĞİMİZ DİĞER ÜLKELERE YAYILIYOR"

Hatta fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. Bu yıl ki programımıza Bosna'dan Azerbaycan'a Libya'dan Tataristan'a 30'a yakın ülke destek veriyor. Az sonra canlı bağlantıyla 4 kardeş ülkede fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Fidanların dikiminde emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

"BİZİM İÇİN TOPRAK VEFALI BİR DOST ARKADAŞTIR"

Biz ağaçla çiçekle toprakla dost bir milletiz. Ağaca bitkiye değer veren güzel bir geleneğe sahiibiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen bir medeniyetin mensubuyuz. Hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz. Aşık Veysel de bu hakikatı bakın bize nasıl anlatıyor. Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık yarim kara topraktır.... Bizim için toprak vefalı bir dost arkadaştır.

"GENÇLERİMİZİN SEFERBERLİĞİNİ ÖNEMLİ BİR REFERANS OLARAK GÖRÜYORUM"

Bu dünya hepimizin ortak mekanıdır, servetidir. Peygamber efendimiz tabiatın korunmasını istemiş sadaka-i cariye olarak ağaç dikmeyi tavsiye etmiştir. Müslüman bir ağaç diker ve hayvan ya da insan ondan istifade ederse bu kıyamete kadar onun için sadakadır buyurmuştur. Fidan dikimi seferberliğimize gençlerimizin ilgisini önemli bir referans olarak görüyorum. Onların bu heveslerini diri tutmak için farklı projeleri devreye alıyoruz. Tohum ve fidana dönüşsün adını verdiğimiz projemizle her yıl 12 milyon yavrumuza kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece toplam 8'er fidanı yetiiştirmiş olacaklar

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK"

Değerli dostlarım ormancılık alanında yaptığımız çalışmalar BM ve OECD'nin dikkatini çekmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada dördüncü sıradayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Son 18 yılda 5 buçuk milyon hektara yakın alanda çalışma yaparak 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Geleceğe Nefes, Kasım, Asker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar - Son Dakika


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