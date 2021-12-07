Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Al Sani, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Emirlik Divanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

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