Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel Hesaplarını Şehrinin, Partisinin, Ülkesinin Üzerinde Tutan Kişi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel Hesaplarını Şehrinin, Partisinin, Ülkesinin Üzerinde Tutan Kişi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:04 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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