Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel Hesaplarını Şehrinin, Partisinin, Ülkesinin Üzerinde Tutan Kişi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:04 Kaynak: AA
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