Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıyamete Kadar Burada Olacağız. İstanbul'u Konstantinapol Yapamayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıyamete Kadar Burada Olacağız. İstanbul'u Konstantinapol Yapamayacaksınız."

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:47 Kaynak: AA

İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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