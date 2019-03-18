Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıyamete Kadar Burada Olacağız. İstanbul'u Konstantinapol Yapamayacaksınız."
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:47 Kaynak: AA
Çocukların Tezahüratı Ekrem İmamoğlu'nu Ağlattı
Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü
İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz