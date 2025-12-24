Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ankara Haymana'da düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti" ifadelerini kullandı.

LİBYA'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ankara'da dün havalandıktan kısa süre sonra düşen Libya askeri jetindeki askeri heyetin vefatı Türkiye ve Libya olmak üzere iki ülkeyi yasa boğdu. Libya'da 3 günlük yas ilan edilirken yurdumuzda jetten irtibat kesildiği andan itibaren teyakkuza geçildi ve ekipler olay yerinde çalışmalar yaparak enkaza ulaştı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.