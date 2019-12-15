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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile mutabakat muhtırası) Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile mutabakat muhtırası) Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Libya ile mutabakat muhtırası) Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda."
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