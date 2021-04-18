Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül

18.04.2021 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan ayındaki ilk ödemesini mayıs ayı başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyeleri için yapılacak zamla ilgili konuşulan 3 formülün detayları da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde yaptığı konuşmada emekli ikramiyeleriyle ilgili müjdeyi vermişti. Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın enflasyon oranında artış yapılacak diyerek aktardığı ikramiye detaylarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun gündemde 3 farklı formülün olduğunu söyledi. İşte Coşkun'un açıklamalarından satır başları;

"Öncelikle mevcut tabloyu özetleyelim, sonra ihtimalleri ve formülleri göz önüne alalım. Mevcutta bin TL ikramiye ödeniyordu. Bu yıl enflasyon artışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti müjdeyi. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeniyor ikramiyeler.

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatıyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatırılıyor.

İKRAMİYELER İÇİN 3 FORMÜL GÜNDEMDE

Tablo bu şekilde genel olarak. Peki ne kadarlık bir zam olacak? Şu an net değil, sadece ortaya atılan bazı senaryolar, formüller var. Şimdi onları anlatmaya çalışacağız. Öncelikle 3 başlıkta konuşulan formüller var.

BİRİNCİ FORMÜL 6 AYDA BİR ENFLASYON ARTIŞININ YANSITILMASI

Birincisini özetleyelim. 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. Baktığımızda ilk ikramiyeye Ocak'taki yüzde 8.36'lık oranın yansıtılması şeklinde. İkinci ikramiyeye de Temmuz'da belli olacak olan yeni enflasyon oranın yansıtılması olarak özetleniyor.

İKİNCİ FORMÜL YILLIK ENFLASYON ÜZERİNDEN

Bir diğer formül ise yıllık enflasyonun yansıtılması. 2020 yılı enflasyonu yansıtılırsa bu oran da yüzde 14.60 olacak.

SON FORMÜL İSE 2018 YILINDAN BU YANA GELEN ENFLASYONUN YANSITILMASI

Son olarak üçüncü formülde ise 2018 yılından bu yana meydana gelen enflasyonun ikramiyelere yansıtılması yönünde bir talep var. Dediğimiz gibi bunlar sadece konuşulanlar, gündeme getirilen senaryolar. Son durum ne olacak biz de merakla bekliyoruz.

''BAYRAM İKRAMİYELERİNİN RAMAZANDAKİ İLK ÖDEMESİ MAYIS BAŞINDA''

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini belirtmişti.

Ayrıca salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül - Son Dakika Ekonomi


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