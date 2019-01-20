Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Adaylarını Açıkladı

36 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu adaylarını açıkladıORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu adaylarını tanıttı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu adaylarını açıkladı

ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Ordu adaylarını açıkladı.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler
Akkuş Belediye Başkan Adayı İsa Demirci
Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören
Aybastı Belediye Başkan Adayı Beytullah Gençtan
Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)
Çatalpınar Belediye Başkan Adayı Ahmet Türe
Çaybaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Semiz
Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar
Gölköy Belediye Başkan Adayı Fikri Uludağ
Gülyalı Belediye Başkan Adayı Talip Şen
Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yaşar Şahin
İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı (Cumhur ittifakı)
Kabadüz Belediye Başkan Adayı Yener Kaya
Kabataş Belediye Başkan Adayı Yakup Yılmaz
Korgan Belediye Başkan Adayı Tuncay Kiraz
Kumru Belediye Başkan Adayı Yusuf Yalçova
Mesudiye Belediye Başkan Adayı İsa Gül
Perşembe Belediye Başkan Adayı Mustafa S.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi Zeybekci ile Safiye Teyze Arasındaki Sohbetin Görüntüleri, İlgi Gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik! Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:31:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Adaylarını Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]