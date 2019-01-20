- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu
adaylarını açıkladı
ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Ordu adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Durugöl Başpehlivan Recep Kara
Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Ordu adaylarını açıkladı.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi
Güler Akkuş
Belediye Başkan Adayı İsa Demirci Altınordu
Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören Aybastı
Belediye Başkan Adayı Beytullah Gençtan Çamaş
Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası
(Cumhur İttifakı) Çatalpınar
Belediye Başkan Adayı Ahmet Türe Çaybaşı
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Semiz Fatsa
Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem
Kibar Gölköy
Belediye Başkan Adayı Fikri Uludağ Gülyalı
Belediye Başkan Adayı Talip Şen Gürgentepe
Belediye Başkan Adayı Yaşar
Şahin İkizce
Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı
(Cumhur ittifakı) Kabadüz
Belediye Başkan Adayı Yener Kaya Kabataş
Belediye Başkan Adayı Yakup Yılmaz Korgan
Belediye Başkan Adayı Tuncay Kiraz Kumru
Belediye Başkan Adayı Yusuf Yalçova Mesudiye
Belediye Başkan Adayı İsa Gül Perşembe
Belediye Başkan Adayı Mustafa S.