Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti

06.02.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de depremzede Solak ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de depremzede Solak ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye ziyareti kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde depremzede Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu.

Solak ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da eşlik etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:29:30. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.