Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu Açıklaması

30.01.2026 16:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bugün yatırımlarımızla Türkiye'yi güçlendirmenin 86 milyonun tamamına aşkla hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün bir yandan kalpleri birbirine sıkıca kenetlemenin, diğer yandan şehirlerimizi bölünmüş yollarla birbirine bağlamanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde yaptığı konuşmada, fethin şehri, Fatih'in emaneti İstanbul'da katılımcılarla beraber olmakta büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İstanbul'un 39 ilçesindeki, Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlara selamlarını gönderdiğini dile getiren Erdoğan, bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçilere şahsı ve milleti adına canı gönülden teşekkür ettiğini aktaran Erdoğan, aynı şekilde mimar ve mühendislere, yol yapım projelerinde görev alanlara da teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın bakanlarımızı ve genel müdürlerimizi, Ulaştırma Bakanlığımızın ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün her bir mensubunu, geçmiş dönemde teşrik-i mesai yaptığımız ulaştırma bakanlarımızı, tam 30 bin 49 kilometre uzunluğa erişen bu bölünmüş yollar için tebrik ediyorum. Bölünmüş yol projesini birlikte başlattığımız partimizin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanımız, Bitlis Milletvekilimiz merhum Zeki Ergezen'i de bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kabri nur, mekanı inşallah cennet olsun. Son olarak gece gündüz demeden, yaz kış dinlemeden yollarımızın bakım, inşa ve onarım işlerinde çalışan, sabahın ayazında, akşamın karanlığında, güneşin alnında, yağmurun altında, karın soğuğunda, hülasa en zorlu şartlarda özveriyle görev yapan tüm Karayolları çalışanlarımıza buradan şahsım, milletim adına tebriklerimi iletiyor, ülkemize yaptıkları değerli hizmetler için kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum."

Karayolları çalışanlarının yolları 7 gün 24 saat açık tutmak için özellikle de kar kış demeden her yolu adeta gül gibi yapma gayreti içinde olduğunu, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunu sağlayan tüm Karayolları mensuplarımıza, Ulaştırma Bakanlığımızın mensuplarına, Rabbim hepsinden razı olsun, emeklerini inşallah bereketli kılsın diyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

18:36
18:09
18:08
18:05
17:34
16:46
