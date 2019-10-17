Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyorANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak Son dakika: Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak Bakan Çavuşoğlu, "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi