Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.