Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyorANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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