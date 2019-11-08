Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız Soçi mutabakatında da 150 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etme sözü vardı. Onlar da bunu yerine getirmediler" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Soçi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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