Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız Soçi mutabakatında da 150 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etme sözü vardı. Onlar da bunu yerine getirmediler" dedi. - ANKARA
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