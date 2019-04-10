Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Tebrik Etti

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon milli sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon milli sporcuları telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası yapılan müsabakalarda altın madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcularımızı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonasında erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasında altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebrik etti" ifadeleri yer aldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu! İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 23:04:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Tebrik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]