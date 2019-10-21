Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprülü öğrencilerle bir adaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprülü öğrencilerle bir adaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dönüşünce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret eden öğrencileri görünce aracından inerek öğrencilerin yanına gitti. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Meşeli Köyü'nden gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, öğrencilerin yanı sıra anıtı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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