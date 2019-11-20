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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından konuk lider onuruna akşam yemeği verdi.
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