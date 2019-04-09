Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Büyükelçisini Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Singapur
Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han
'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Han'ın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:43 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor
25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün'