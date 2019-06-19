Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:22 Kaynak: AA
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