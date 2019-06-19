Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şırnak
'ın, Eruh
'un AK Parti
'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler."
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'ye cevap verdi
AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik
İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?