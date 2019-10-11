Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul etti (görüşmeden görüntü)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul etti (görüşmeden görüntü)

Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul etti (görüşmeden görüntü)

50 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul etti (görüşmeden görüntü), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti..  Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.  Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.


Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
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