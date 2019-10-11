Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul etti (görüşmeden görüntü)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.