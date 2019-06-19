Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik. Durumun sakinleştiği yerlere gönderiyoruz ve göndereceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cerablus, Güncel
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