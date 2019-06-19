Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus
'a gönderdik. Durumun sakinleştiği yerlere gönderiyoruz ve göndereceğiz."
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