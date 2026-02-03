Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

03.02.2026 11:25
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan 'TUR' uçağıyla Suudi Arabistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan'ın beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Dış Politika, Politika

11:47
