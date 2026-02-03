Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan\'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından liderler, birbirlerine heyetlerini tanıttı. İki lider, daha sonra ikili görüşmeye geçti. - RİYAD