Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin davetine icabetle Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecek. Mısır ziyareti kapsamında ikili konuların ele alınması, ayrıca Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri bekleniyor. - ANKARA