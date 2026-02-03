Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.
Yemame Sarayı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü - Son Dakika
