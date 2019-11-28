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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içtiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar'da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar'da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar'da Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:08 Kaynak: İHA
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