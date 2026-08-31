Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete\'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

BTK’YA BAŞKAN VE 4 YENİ ÜYE ATANDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanlığına Mehmet Koçyiğit getirildi. BTK üyeliklerine ise; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.

DHMİ'DE YENİ DÖNEM

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.