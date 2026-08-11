Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'u kabul etti
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“Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Çerçeve yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından gerçekleşen görüşmede, Meclis çalışmaları ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

ÇERÇEVE YASA MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı.

12 maddelik düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki altyapısına ilişkin Meclis aşaması tamamlanmış oldu.

Erdoğan ile Kurtulmuş'un görüşmesi, yasanın kabulünün hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

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Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bunları görünce aklıma Habil ile kabil geliyor. 2 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    vallaha Adam ne dese alkisliyorlar. kardesim yol yanlis vallaha yanlis billaha yanlis 1 0 Yanıtla
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