Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti
Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti

6 saat önce

(WASHİNGTON)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti WASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör...

(WASHİNGTON)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti WASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/ YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren video izlettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren video izlettirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından videoyu paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist yasa tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti

Recep Tayyip Erdoğan, Mazlum Kobani, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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