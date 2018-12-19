Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar,...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Arif Nihat Asyalar, Kemal Tahirler, Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar ve Mimar Sinanlar gibi değerlere ihtiyacı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar,..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Arif Nihat Asyalar, Kemal Tahirler, Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar ve Mimar Sinanlar gibi değerlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:39 Kaynak: AA

Arif Nihat, Ahmet Hamdi, Türkiye, Politika
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