Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin risk primi son 7 buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin risk primi son 7 buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı.' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?